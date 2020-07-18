Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu; maske ve masefa uyarısı yapıldı - Son Dakika

Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu; maske ve masefa uyarısı yapıldı

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. Ziyaretçilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Bazı kişiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapanlar ise yoğunluktan dolayı memnun olduklarını, ancak ziyaretçilerin maske takmaya özen göstermediğini dile getirdi.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi


Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu; maske ve masefa uyarısı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:33 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 13:22 İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:15 Van der Wiel'i dolandırdığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut, Almanya'da tutuklandı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı 12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi 11:27 Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 11:16 Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı 10:48 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
13:31
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
13:22
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
12:44
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
12:36
Van der Wiel'i dolandırdığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut, Almanya'da tutuklandı
12:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 15:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu; maske ve masefa uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]