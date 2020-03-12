Gölcük'te halk eğitim kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde açılan halk eğitim kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, yaptığı açıklamada, her yaşa hitap eden kurslar açtıklarını belirtti.

Kursların yoğun talep gördüğünü vurgulayan Temiz, "Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımıza hobilerini geliştirmelerine, zamanlarını güzel geçirmelerine yönelik kuyumculuk ve deri çanta yapımı kurslarımızı açtık." ifadesini kullandı.

İlçede bütün mahallelerde açtıkları giyim ve emlakçılık kurslarının devam ettiğine işaret eden Temiz, vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Temiz, bu yıl Aşık Veysel'in hayatı ve felsefesiyle ilgili bir konser düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.