Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Halk oyunları öğretmenleri Gülçin Yenigün, Tansu Yılmaz, Aylin Şenol, Merve Barışbaş, Adem Özler, Feyzan Mıhlandın, Semih Birinci, Kurtaç Ulubir ve Müzeyyen Aydemir önderliğindeki halk oyunu ekibinin gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında folklor ekibi, halk oyunu gösterisi sundu.

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