Gölcük'te "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi
2 saat önce
Kocaeli'de Gölcük Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Haydi Çocuklar Camiye" isimli proje kapsamında kurallara uyan çocuklar ödüllendirilecek.
Kocaeli
'de Gölcük
Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Haydi Çocuklar Camiye" isimli proje kapsamında kurallara uyan çocuklar ödüllendirilecek.
Şirinköy Mahallesi TOKİ Camisi'nde başlatılan proje çerçevesinde, vakit namazlarına katılan çocuklar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeye başladı.
Kampanya sonunda cami imamı tarafından çocukların camiye gelişleri ile Kur'an-ı Kerim okumaları değerlendirerek, puan verilecek. Puanlara göre de kurallara uyan çocuklar ödüllendirilecek.
Proje hakkında açıklama yapan Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, değerlerin önemli bir parçası olan namazı, Kur'an-ı Kerim'i tanımak ve öğrenmek için çocuklara yönelik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Çocuklara bu yaşta hem Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı ve camiyi tanıtmayı amaçladıklarını belirten Öztel, "Projemizi ilk olarak Şirinköy Mahallesi TOKİ Camisi'nde başlattık. Camiye zamanında gelen ve kurallara uyan çocuklar için cami imamı veya görevlileri tarafından puanlamalar yapılıyor. Bu kurallara en iyi şekilde uyan çocuklarımızdan birinci, ikinci ve üçüncü olarak hediyeleri verilecektir. Zaten bu projeye katılan çocuklarımızın hepsine hediyelerimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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