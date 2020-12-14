Gölcük'te hız limitine uymayan araç sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Gölcük'te hız limitine uymayan araç sürücülerine ceza yağdı
14.12.2020 14:11
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerince yapılan rutin radar uygulamasında hız limitine uymayan 34 sürücüye ceza yağdı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerince yapılan rutin radar uygulamasında hız limitine uymayan 34 sürücüye ceza yağdı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerince D130 Karayolu'nda radar uygulaması gerçekleştirildi. D130 Karayolu'nun farklı noktalarına kurulan radarlarla hız limitini aşan sürücüler tespit etti. Hız kuralını ihlal eden sürücüler daha sonra denetim noktasında polis ekipleri tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı. 1 gün boyunca devam eden denetimlerde radara yakalan 34 araca 20 bin TL radar cezası kesildi. - KOCAELİ
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