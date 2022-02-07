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Gölcük'te idareciler uyum projesi ve okul mevzuatıyla ilgili bilgilendiriliyor - Son Dakika

Gölcük'te idareciler uyum projesi ve okul mevzuatıyla ilgili bilgilendiriliyor

07.02.2022 12:40
Gölcük'te idareciler uyum projesi ve okul mevzuatıyla ilgili bilgilendiriliyor

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticilerine yönelik uyum projesi ve okul mevzuat kursu başlatıldı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticilerine yönelik uyum projesi ve okul mevzuat kursu başlatıldı.

Gölcük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde düzenlenen kursla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, eğitimde uyum ve iletişimin en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle uyum projesi kapsamında eğitim çalışmalarına başladıklarını aktaran Mert, şubat, mart ve nisan aylarında ikişerli grup halinde yapılacak eğitimin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülhalik Köse, Seyhan Ongün ve Murat Dulkadiroğlu tarafından verileceğini kaydetti.

Mert, bu eğitimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğitimin çıtasını yükseltmek için tüm idarecilerimiz ve velilerimizle çalışıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından takım çalışması ve çatışma yöntemi, etkili iletişim, yaratıcı problem çözme ve karar alma süreci, kriz yönetimi ve örnek olay incelemesi, ek ders ve okul aile birliği, resmi yazışma kuralları ve mevzuat okuryazarlığı, kurumsal tutum ve davranışlar, 21. yüzyılda okul ve okul yöneticisi ile ölçme ve değerlendirme sınavları hakkında idarecilere bilgi verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Kocaeli, Gölcük, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te idareciler uyum projesi ve okul mevzuatıyla ilgili bilgilendiriliyor - Son Dakika


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