Gölcük'te ihtiyaç sahibi ailelere kapıya teslim sıcak yemek - Son Dakika

Gölcük Ziyaretliler Derneği, kentte her gün ihtiyaç sahibi 70 aileye kapıya teslim sıcak yemek dağıtıyor.

Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, dernek binasında kurdukları aşhanenin faaliyete geçmesiyle 18 Ocak 2020'den beri Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Hasene Derneği'nin destekleriyle ilçedeki ihtiyaç sahibi 70 aileye sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Hizmetlerini büyütmek için derneğin vakfa dönüşmesini hedeflediklerini aktaran Öztürk, "Yönetim olarak derneğimizin vakfa dönüştürülmesi kararı aldık. Aldığımız kararının ardından çalışmalarımızı başlattık. Bir aksilik olmazsa 24 Ocak'ta yapılacak mahkeme sonucunda derneğimiz Ziyaretliler Vakfı olarak hizmetlerine devam edecektir." diye konuştu.

Öztürk, vatandaşların çevresindeki ihtiyaç sahibi aileleri kendilerine bildirmeleri halinde yemeklerini karşılayabileceklerini sözlerine ekledi.