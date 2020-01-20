Gölcük'te ihtiyaç sahipleri için aşevi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te ihtiyaç sahipleri için aşevi açıldı - Son Dakika

Gölcük'te ihtiyaç sahipleri için aşevi açıldı

6 saat önce

Gölcük Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince ihtiyaç sahipleri için yaptırılan aşevi, düzenlenen törenle açıldı.

Gölcük'te ihtiyaç sahipleri için aşevi açıldı, System.String[]

Gölcük Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince ihtiyaç sahipleri için yaptırılan aşevi, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Saadet Partisi Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

İlyas Şeker, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin yardımlaşma ve gençlere destek olma noktasında birçok sosyal projede başarılı çalışmalar yaptığını söyleyerek, dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.


Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve

Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk ise "Biz daha temeli attığımız zaman hep nasıl bir aşevi açılmasına vesile oluruz

diye hayal ediyorduk. Biz o hayal ile yola çıktık ve bugün o hayalimizi

gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler dernek olarak sizlerden

teşekkür beklemiyoruz. Çünkü bu bizim asli görevimiz. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Derneğimizin iki

katını diyanete vakfettik. Kur'an kursumuzda 74 talebemiz var. O

yavrularımıza da burada yemek veriyoruz. Her yıl 10

tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Erzak ve et dağıtıyoruz. Hasene Derneği'nden destek alarak yapıyoruz bunları. İnancı ne olursa olsun. İhtiyaç sahibi gelecek, buradan

yemeğini alacak."

Konuşmaların ardından protokol tarafından aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Seyfettin Öztürk, AK Parti, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı
Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük'te ihtiyaç sahipleri için aşevi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]