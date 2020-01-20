Gölcük'te ihtiyaç sahipleri için aşevi açıldı - Son Dakika

Gölcük Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince ihtiyaç sahipleri için yaptırılan aşevi, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Saadet Partisi Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

İlyas Şeker, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin yardımlaşma ve gençlere destek olma noktasında birçok sosyal projede başarılı çalışmalar yaptığını söyleyerek, dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.



Ziyaretliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve

Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk ise "Biz daha temeli attığımız zaman hep nasıl bir aşevi açılmasına vesile oluruz

diye hayal ediyorduk. Biz o hayal ile yola çıktık ve bugün o hayalimizi

gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler dernek olarak sizlerden

teşekkür beklemiyoruz. Çünkü bu bizim asli görevimiz. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Derneğimizin iki

katını diyanete vakfettik. Kur'an kursumuzda 74 talebemiz var. O

yavrularımıza da burada yemek veriyoruz. Her yıl 10

tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Erzak ve et dağıtıyoruz. Hasene Derneği'nden destek alarak yapıyoruz bunları. İnancı ne olursa olsun. İhtiyaç sahibi gelecek, buradan

yemeğini alacak."

Konuşmaların ardından protokol tarafından aşevinin açılışı gerçekleştirildi.