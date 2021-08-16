Gölcük'te imam hatip öğrencilerine ilmi eğitim verilecek - Son Dakika

Gölcük Gelincik Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce orta ve lise imam hatip öğrencilerine yönelik ilmi eğitim programı başlatıldı.

Dernek Başkanı Ali Feyizoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede yeni bir hizmet başlattıklarını belirterek, Marmara bölgesinde orta ve lise imam hatip öğrencilerinden hafızlık yapanları Kur'an kurslarında 4 yıllık eğitime alacaklarını bildirdi.

Feyizoğlu, eğitim programında pratik Arapça, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğreteceklerini kaydetti.