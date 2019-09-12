Gölcük'te iş yeri yangını
24 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Dörtyol mevkisinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, fırında hasara neden oldu.
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