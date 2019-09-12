Son Dakika Haberleri: Gölcük'te iş yeri yangını
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Gölcük'te iş yeri yangını

24 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü.

Gölcük'te iş yeri yangını, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Dörtyol mevkisinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, fırında hasara neden oldu.

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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