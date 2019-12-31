Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü - Son Dakika

Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü

6 saat önce

Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü, System.String[]

Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Hamidiye yolunda bulunan istinat duvarının altında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, istinat duvarından düştüğü değerlendirilen 38 yaşındaki Mahir Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hamidiye, İhsaniye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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