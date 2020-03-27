Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı - Son Dakika

Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimi yapıyor.

Sivil Toplum Merkezi binasındaki atölyede gönüllülerin ürettiği maskeler hastanelere verilecek.

Konsey Başkanı Metin Şentürk, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu olarak koronavirüse karşı mücadele içinde olduklarını belirtti.

Kadın Meclisi gönüllülerinin, hızlı bir şekilde maske üretimine başladıklarını aktaran Şentürk, "Kimi gönüllülerimiz dışarı çıkamadığı için evinde maske üretimini yapıyorlar. Bu maskeler ilçemizde hizmet veren Necati Çelik Devlet Hastanesine verilecektir. Biz ekip olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.