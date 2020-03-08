Gölcük'te "Kadın ve Göç" temalı resim sergisi açılışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te 'Kadın ve Göç' temalı resim sergisi açılışı - Son Dakika

Gölcük'te "Kadın ve Göç" temalı resim sergisi açılışı

6 saat önce

Gölcük ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ressam Banu Devrim'in yıl içinde 30 kişilik ekibiyle yaptığı "Kadın ve Göç" temalı yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

Gölcük'te

Gölcük ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ressam Banu Devrim'in yıl içinde 30 kişilik ekibiyle yaptığı "Kadın ve Göç" temalı yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki açılışa Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Orhan Temiz, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Karabulut, yerel yönetimlerde, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde kadınları hep bir adım önde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Sezer ise donanma kenti Gölcük'ün, sanatsal, kültürel ve sportif olarak çok önemli bir ilçe olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir etkinlik düzenleyen ressam Banu Devrim'e teşekkür eden Sezer, "Bu da kadının ne kadar başarılı ve hayatın her alanında yer aldığına güzel bir örnektir. Fakat günümüzde halen kadınlara yönelik şiddet var. İnşallah kadınlara yönelik bu şiddet olayları tamamen kalkacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı protokol üyelerince yapıldı.

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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