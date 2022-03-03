Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'te gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, güzel manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek ve piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yetkililer, ziyaretçileri yüzeyi buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.