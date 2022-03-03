Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

03.03.2022 13:45

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'te gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, güzel manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek ve piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yetkililer, ziyaretçileri yüzeyi buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

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Gölcük, piknik, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük'te kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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