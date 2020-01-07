Gölcük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Gölcük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

6 saat önce

Isparta'nın en gözde mesirelik alanlarından ve krater gölüne sahip Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Gölcük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler, System.String[]

Isparta'nın en gözde mesirelik alanlarından ve krater gölüne sahip Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.


Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Mesireliği kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü.


Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçtiğimiz yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuşturuldu.


Yazın doğaseverlerin uğrak yeri konumundaki Milas, kışın da fotoğraf tutkunu misafirlerini bekliyor.


Isparta'nın hemen yanı başında bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yer alan Milas Mesire alanını sosyal medyadan paylaşan Isparta Valiliği, "Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Mesireliği kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü. Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçtiğimiz yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu. Yazın doğaseverlerin uğrak yeri olacak Milas kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta'nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yer alan Milas Mesire alanı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Isparta, Gölcük, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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