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Gölcük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti

5 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-130 kara yolunda ulaşım aksadı.

Gölcük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-130 kara yolunda ulaşım aksadı.

D-130 kara yolu İzmit yönüne seyreden Ali D. idaresindeki 14 LC 139 plakalı otomobil, Donanma Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, 41 E 3065 plakalı otomobil ile 77 BR 432 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ali D, 112 Acil Servis ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun her iki yönündeki trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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