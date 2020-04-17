Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, Gölcük Fırıncılar Kooperatif Başkanı Murat Dağ, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ile bir araya geldi.

Karabulut, toplantıda hafta sonu alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını hatırlatan Karabulut, şunları söyledi:

"Bundan dolayı hafta sonu halkımızın ekmek ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Buna göre her firma 10 araç ve 2 personel ile birlikte kendi bölgelerinde ekmek dağıtımını yapacaklar. Ekmek dağıtımını sadece ilçemizde bulunan fırıncı görevliler yapacaklar. Toplam 85 araç ve 170 personel görev alacak. Biz araçların plakalarını ve görevlilerin isimlerini aldık. Eğer bu çalışmada fırıncılar yetersiz kaldığında kaymakamlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu, takviye olarak destek verecektir. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için görevli arkadaşlarımız hazır bekliyorlar."

Dağ da fırıncılar olarak gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayarak, "Bu ekmek dağıtımında korsan ekmekçiler, fırsat kolluyorlar. Bu korsan ekmekçilerin önüne geçmek için ekmek dağıtımında görevli ekip ve araçlarımıza izin belgesini aldık. Görevli arkadaşlarımız bu belge ile her fırıncı kendi bölgesinde halka ekmek dağıtımı yapacaktır. Kapılara giden ekmek öncesinde vatandaşlarımız öncelikle kişinin izin belgesini kontrol etmelidir. İzin belgesini gördükten sonra ekmeğini alabilir. Aksi takdirde korsan ekmekçilerde alınan ekmek sağlık açısında tehlikeli olabilir." ifadesini kullandı.

Murat Dağ, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:56 Kaynak: AA

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