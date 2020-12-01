Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulan semt pazarlarının günleri değiştirildi.

Gölcük'te pazar günü kurulan Halıdere semt pazarı pazartesi günü, Hisareyn, Şirinköy semt pazarları ise perşembe günü, Değirmendere semt pazarı ise cuma günü kurulacak.

Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, yaptığı açıklamada, pazarcı esnafının da salgın nedeniyle önlemlerini almaya devam ettiğini belirterek, "Öncelikle hepimizin sağlığı açısından, bu tür tedbirler önemlidir. Alınan bu tedbirler kapsamında inşallah biz halk olarak bu virüsü atlatırız. Gereken tüm yasalara uyarak ve hafta sonu kurulan semt pazarlarımızı hafta içine alarak halkımız mağdur olmadan gereken ihtiyaçlarını sağlamasını istedik." ifadesini kullandı.