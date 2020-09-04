Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge doğrultusunda Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denetimler gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde yapılan denetimlere, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çolular, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Teoman Yaman, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mevlüt Gül ve muhtarlar da katıldı.

Denetimlerde, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran, kafe, alışveriş merkezlerinde incelemelerde bulunuldu.

Kaymakam Karabulut ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, denetimlerde esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, temizlik, maske ve mesafenin önemine değindi.