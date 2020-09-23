Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan kapsamlı denetime, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, Gölcük Jandarma komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan yardımcıları Fikret Ormancıoğlu, Şevket Kaba ile Ahmet Karadağ, zabıta, polis ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimler kapsamında, kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yaptığı açıklamada, kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sağlık için hepimiz için tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz, maske, mesafe, temizlik kurallarına hayatımızın her alanında uyalım. Aşı bulunana kadar ancak bu şekilde virüse karşı dur diyebiliriz. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadesini kullandı.