Gölcük'te Kurslara Yoğun İlgi
36 dakika önce
Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara 29 bin 119 kişi katıldı.
Gölcük
Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara 29 bin 119 kişi katıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı kapsamında açılan meslek edindirme kurslarına 20 bin 426 kadın ve 8 bin 693 erkek olmak üzere toplam 29 bin 119 kursiyer kayıt yaptırdı.
Kursları ziyaret eden Gölcük Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan
, kurslara yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Kursiyerlerin kendi branşında başladıkları çalışmaları son derece başarılı olmuştur. Kursiyerlerimiz yıl içerisinde usta öğreticiler tarafından yıl içerisinde yaptıkları çalışma ile meslek edindiler. Her kurs yerinde kursiyerlerimiz bu yıl içerisinde biri birinden güzel eserler yaptılar. Bugün yeni mahalle konağında açılan kursumuza baktığımızda giyim olarak 300'e yakın giyim, 300 el sanatları eserleri, 50 de iğne oyası eserleri yapıldı. Bu büyük bir aşamadır. Yapılan bu eserler önümüzdeki mayıs ayının sonuna doğru düzenlenecek sergi için hazırlandılar. Sergide mesleği öğrenen kursiyerlerimize öğrenim belgesi verilecektir." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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