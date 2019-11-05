Son Dakika Haberleri: Gölcük'te "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği
Son Dakika Güncel Gölcük'te 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' etkinliği

Gölcük'te "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

Gölcük'te

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

Gölcük Piyalepaşa İlkokulu'nda 3A ve 3C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Funda Alkaya ve Elif Yılmazsoy nezaretinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ağızlarına maske takarak ders dinledi.

Okul müdürü Songül Bayraktar, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl da lösemili çocukları anlamak için öğrencilerimiz maske taktı. Buradaki asıl amaç, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizi anlamak, aynı zamanda destek olmaktır. Burada öğrencilerimiz önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Ben kendilerini kutlarım. Öğrencilerimiz, aldıkları maskeleri gün boyu takarak derslerine devam ettiler." ifadesini kullandı.

Kocaeli, Gölcük, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı
Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük'te "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]