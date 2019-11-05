Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

Gölcük Piyalepaşa İlkokulu'nda 3A ve 3C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Funda Alkaya ve Elif Yılmazsoy nezaretinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ağızlarına maske takarak ders dinledi.

Okul müdürü Songül Bayraktar, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl da lösemili çocukları anlamak için öğrencilerimiz maske taktı. Buradaki asıl amaç, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizi anlamak, aynı zamanda destek olmaktır. Burada öğrencilerimiz önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Ben kendilerini kutlarım. Öğrencilerimiz, aldıkları maskeleri gün boyu takarak derslerine devam ettiler." ifadesini kullandı.