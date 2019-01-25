Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Miting Havasında Toplantı

Gölcük'te Miting Havasında Toplantı

1 saat önce

Gölcük Piyalepaşa Mahalle Teşkilatını ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, meşalelerle karşılandı.

Gölcük'te Miting Havasında Toplantı, System.String[]

Sezer, "Zafer bizim olacak. Zaferimizi de rekor seviye oy alarak taçlandıracağız" dedi

AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, SKM programları kapsamında hem vatandaşlarla hem de teşkilat üyeleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ali Yıldırım Sezer son olarak Gölcük Piyalepaşa Mahalle Teşkilatını ziyaret etti. Gençlik kolları üyeleri tarafından meşalelerle karşılanan Sezer'e AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ

Mahalle toplantı adeta miting atmosferinde geçerken, ilk konuşması İlçe Başkanı Seymen yaptı. Seymen, "Allah'ın izniyle nazlı nazlı dalgalanan AK Parti bayrağını Gölcük'e tekrar dikeceğiz inşallah. Biz AK Parti olarak büyük ve bir o kadar da güçlü bir aileyiz. Piyalepaşa'da ki şu görüntü hem beni gururlandırıyor, hem de gerçekten sevinç duyuyorum. Biz dava partisiyiz. Davamızın peşindeyiz. Allah'a şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz" dedi.

SEZER: "SIRADAN BİR YEREL SEÇİM DEĞİL"

Seymen'den sonra gençlerin coşkulu alkışları ile mikrofonu eline alan Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, "Rehavete kapılmayacağız. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hedefimiz sadece seçimi kazanmak değil, oyumuzu da arttırmak olacak. Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz. AK Parti'nin başarısı, dünyanın dört bir yanındaki mağdur, mazlum insanları da sevindirecektir. Onun için bu seçime sıradan bir seçim olarak bakmıyoruz" şeklinde konuştu.

"DERTLERE DERMAN OLACAĞIZ"

Sezer, "Onun içinde şuan AK Parti'nin adayı olmanın yanında Cumhur ittifakının da adayı olarak bulunuyorum. Cumhur ittifakını zedeleyecek eylem ve tavırlardan kesinlikle kaçınacağız. Partimizin net tavrı budur. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı gönül belediyeciliği seferberliğini Gölcük'te de devam ettireceğiz. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın gönlünü fethetmektir. Bu da vatandaşın sevgisini kazanmaktan geçer" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:50 Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel
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