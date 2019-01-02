Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Nakliye Firması Müdürü Silahlı Saldırıda Öldü

Gölcük'te Nakliye Firması Müdürü Silahlı Saldırıda Öldü

58 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman (38) uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Gölcük'te Nakliye Firması Müdürü Silahlı Saldırıda Öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman (38) uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Umut Duman'ı öldüren kimliği belirsiz şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman'ın yanına yaklaşan araçtan bir kişi tabanca ile art arda ateş açtı. Umut Duman, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan araçla olay yerinden kaçarken, yaralanan Umut Duman'ı görenler 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umut Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Umut Duman'ı öldüren kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:31 Kaynak: DHA

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