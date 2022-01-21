"Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" kapsamında yapılan Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu - Son Dakika
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"Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" kapsamında yapılan Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu

21.01.2022 14:58
"Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" kapsamında yapılan Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen "Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" etkinlikleri devam ediyor.

Proje kapsamında düzenlenen "Okur-Yazar Buluşması" etkinliğinin konuğu ise Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu. Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Han ve diğer Türk kumandan ve devlet adamlarını anlattığı 10 kitabı olan Yazar Recep Yiğit Efe, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen sohbette öğrencilerle bir araya geldi.

HAYALİN ÖNEMİNİ ÖĞRENCİLERE ANLATTI

Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sohbetinde; hayal etmenin insan hayatındaki yeri ve önemini anlatan Yazar Efe, programın sonunda gençlere hediye edilen kitapları da imzaladı.

BAŞKAN SEZER'DEN YAZAR EFE'YE TEŞEKKÜR

Programda gençlere kısa bir sohbet gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerle bir araya gelen Yazar Recep Yiğit Efe'ye ve katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel 'Gölcük'te Öğrenciysen Projesi' kapsamında yapılan Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Gölcük'te Öğrenciysen Projesi" kapsamında yapılan Tarihçi Yazar Recep Yiğit Efe oldu - Son Dakika
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