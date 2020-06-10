Gölcük'te okul binasında güçlendirme çalışması - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ihaleyi kazanan mühendislik firması, 48 derslikli okul binasının güçlendirme çalışmalarına başladı.

Okuldaki güçlendirme çalışmalarının 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Lise müdürü Metin Yalaz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha konforlu bir şekilde eğitim alması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri sonucu okulun güçlendirilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.