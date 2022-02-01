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Gölcük'te okullar yenileniyor - Son Dakika

Gölcük'te okullar yenileniyor

01.02.2022 14:56
Gölcük'te okullar yenileniyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okullarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okullarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, gazetecilere, ilçedeki eski okulların yıkılarak yerine yenilerinin yapıldığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle birçok okulun yenilendiğini kaydetti.

Gölcük'te yeni ve konforlu okulların yapıldığını aktaran Mert, "Bu kapsamda ilçemizin en eski okullarından biri olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, ikinci eğitim öğretim dönemi başlamadan yıkılarak yerine yenisi yapılacak. Bu aşamada lise öğrencilerimiz ise ilçemizde yeni yapılan Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitimlerine devam edecekler. Konuyla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık ve okul velilerimizle görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te okullar yenileniyor - Son Dakika


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