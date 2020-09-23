Gölcük'te okuma yazma kursu açıldı - Son Dakika

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde okuma yazma kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında açılan kursta öğretmen Adile Özçelik tarafından kursiyerlere okuma yazma öğretimine başlandı.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl eğittim ve öğretim döneminin başlamasıyla ilçelerindeki bazı noktalarda kurslar açtıklarını belirterek, bu yıl da ilk okuma yazma kursunu merkez binasında açtıklarını kaydetti.

Bilgisayar, hijyen ve maske dikim kurslarını da hizmete aldıklarını dile getiren Temiz, "Pandemi dönemi olmasından dolayı gerekli kurallara uygun olarak bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Okuma yazma kursu için bir kişinin müracaatı olsa dahi öğretmen atıyoruz. Şu anda merkez binamızda kurslarımız başladı." diye konuştu.