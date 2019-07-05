Son Dakika Haberleri: Gölcük'te orman yangınıyla mücadele çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Gölcük'te orman yangınıyla mücadele çalışması

12 dakika önce

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, orman yangınlarına karşı tüm hazırlıkları tamamlandıklarını bildirdi.

Gölcük'te orman yangınıyla mücadele çalışması, System.String[]
Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, orman yangınlarına karşı tüm hazırlıkları tamamlandıklarını bildirdi.
Kaptanoğlu, yaz aylarında ormanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, olası yangında yapılacak müdahale için çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Orman yangınlarına müdahalede en önemli hususun ilk anlar olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, "Gölcük olarak ilk müdahale süresini daha da aşağıya çekmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle işbirliği yaparak düzenlenen kırsal alan ve orman yangınlarına müdahale eğitimi aldık. Görev sahamızda meydana gelen yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Büyük kısmı tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:49 Kaynak: AA
Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük'te orman yangınıyla mücadele çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]