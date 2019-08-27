Son Dakika Haberleri: Gölcük'te örnek yardım kampanyası başladı
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Gölcük'te örnek yardım kampanyası başladı

1 saat önce

Derya Okul Dünyası ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla her yıl düzenlendiği ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği "Askıda Kitap-Kırtasiye-Kıyafet" kampanyasını bu yılda başlattı.

Gölcük'te örnek yardım kampanyası başladı, System.String[]

ASKIDA KİTAP & KIRTASİYE & KIYAFET

Firma Genel Müdürü Savaş Toprak kampanya hakkında bilgi verdi.

Gölcük'ün 39 yıllık markası Derya Okul Dünyası ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla her yıl düzenlendiği ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği "Askıda Kitap-Kırtasiye" kampanyasını bu yılda başlattı. Kampanya ile ilgili bilgi veren Derya Okul Dünyası Genel Müdürü Savaş Toprak, "Geçmiş yıllarda asıda ekmek kampanyalarından esinlenerek düzenlediğimiz "Askıda Kitap&Kırtasiye& Okul Kıyafeti" kampanyamız büyük ses getirmişti. Birçok aileyi böylelikle sevindirmeyi başardık ve eksiklerini giderdik" dedi.

YARDIM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Bu sene de ilginin büyük olmasını beklediğini dile getiren Toprak kampanya hakkında da ayrıntılı bilgi verdi:"Derya Okul Dünyası Mağazamızın önüne askılı bir stant koyduk.İnsanlar yardım için aldıkları çeşitli kitap ve kırtasiye ürünlerini buraya torba içinde asıp, bırakıyor. İhtiyaç sahipleri ise gelip buradan alıyor. Biz kesinlikle müdahale etmiyoruz. Aksine bu yardımı yapan insanlara destek olup, hem indirim uyguluyoruz, hem de bizde firma olarak ürün ekliyoruz. Okul üniforması konusunda da bize şu kadar çocuk giydirmek istiyorum diye bilgi veriyorlar. Biz de muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerini buluyoruz ve çocukların okuluna göre kıyafetlerini teslim ediyoruz" dedi.

"DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Toprak son olarakta, "Devletimiz çoğu konuda destek oluyor. Biliyorsunuz okul kitapları uzun bir süredir ücretsiz dağıtılıyor. Kitapların dışında kırtasiye malzemeleri de öğrenciler için vazgeçilemez. Herkesin bu malzemeleri alamadığını düşünerek bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Destek verenler için de Allah razı olsun diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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