GÖLCÜK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

GÖLCÜK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

29.09.2022 22:02

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şirinköy Mahallesi 683'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İsmail A. idaresindeki 34 NE 1605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Bir süre savrulan otomobil, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü İsmail A. ile beraberindeki Emine K.'yi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Yaralılardan Emine K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Emine K.'nin, İsmail A.'nın evine temizlik işine geldiği ve kazanın işi biten kadını eve bırakmak istediği sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı Kocaeli'de freni tutmayan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI İSTANBUL-ŞEHİT ENES BIYIK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
Kaynak: DHA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖLCÜK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 04:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: GÖLCÜK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement