GÖLCÜK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şirinköy Mahallesi 683'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İsmail A. idaresindeki 34 NE 1605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Bir süre savrulan otomobil, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü İsmail A. ile beraberindeki Emine K.'yi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Yaralılardan Emine K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Emine K.'nin, İsmail A.'nın evine temizlik işine geldiği ve kazanın işi biten kadını eve bırakmak istediği sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)