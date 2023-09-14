İki otomobilin çarpışmasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde M.B. idaresindeki otomobil, V.A. hakimiyetindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.