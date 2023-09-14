İki otomobilin çarpışmasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

İki otomobilin çarpışmasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.09.2023 08:44

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde M.B. idaresindeki otomobil, V.A. hakimiyetindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki aracın çarpıştı, feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

YAŞAMINI YİTİRDİ

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aracın çarpıştı, feci kaza 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışmasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için formül ortaya çıktı! Milyonların zammı yılbaşına kalmayacak
10:53 Trans Fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın Asistanı Tarafından Saldırıya Uğradı
10:46 Yer: İstanbul! Güpegündüz uyuşturucu satarken yakalandı
10:42 Denize uçan otomobilde hayatını kaybeden lise müdürünün ailesinden 'eşi öldürdü' iddiası
10:37 Dışarıda kalmış makarna yiyen öğrenci hayatını kaybetti
10:26 Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi
10:23 Türkiye'nin konuştuğu midyeci isyan etti: Dört tane babasız çocuğun hakkına girdiniz
09:59 Kayıp kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulduğu evden kurtarıldı
09:53 Bomba iddia! Yerlikaya, Soylu döneminde rütbeleri sökülen eski emniyet müdürlerine haklarını iade etti
09:50 Adana'da AK-47 ile iş yerine saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 11:11:57. #1.11#
SON DAKİKA: İki otomobilin çarpışmasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement