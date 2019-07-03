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Gölcük'te otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve küçük kızı hafif şekilde yaralandı.

Gölcük'te otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve küçük kızı hafif şekilde yaralandı.

Kaza 11.00 sıralarında gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 Mayıs Caddesi 22. Sokak üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.K. ile kızı E.K.'ye (3), R.K., idaresindeki 34 YP 6071 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve kızı hafif şekilde yaralanırken olayı görenler durumu 112 acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Gölcük Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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