Gölcük'te otopark sorunu çözüldü - Son Dakika

Büyükşehir tarafından Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak'ta yapılan 84 araçlık otoparkla bölgenin park sorunu çözüldü

Açık otoparkın devreye girmesiyle Gölcük Donanma Caddesi'nde trafik yoğunluğu rahatladı, araç park sorunu büyük ölçüde çözüldü.

84 ARAÇ KAPASİTELİ

Büyükşehir, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara araç park etme sıkıntısını ortadan kaldırmak için otopark inşa etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Gölcük'te trafiğin yoğun olduğu caddelerden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta yapılan 2 bin 500 metrekare alana sahip 84 araçlık otopark ile park sorunu giderilmiş oldu.