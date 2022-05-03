GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika
Üye Girişi

GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI

03.05.2022 18:53

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Güzel olan havaya aldanan binlerce ziyaretçi, aniden bastıran yağmurla birlikte sığınacak yer aradı. Bazı tatilciler ise yağmura rağmen eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tabiat parkında bulunan otoparklar doldu. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, bazıları da piknik ve yürüyüş yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki güneşli hava yerini aniden sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle binlerce ziyaretçi koşarak kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmura rağmen Gölcük'teki manzaraların keyfini çıkarıp fotoğraf çektirdi.

GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI
GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI

YORUMLAR
500
Trabzonspor'lu oyuncular şampiyonluğun keyfini çıkarıyor Trabzonspor'lu oyuncular şampiyonluğun keyfini çıkarıyor Adıyaman'da sağanak yağmur (2) Adıyaman'da sağanak yağmur (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika


Son Dakika
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 19:18:13. #1.12#
SON DAKİKA: GÖLCÜK'TE SAĞANAK YAĞMURDA KİMİ SIĞINACAK YER ARADI, KİMİYSE KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement