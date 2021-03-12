BOLU Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Gölcük'te kartpostallık kar manzaraları

BOLU'da, çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile beyaza bürünürken, kartpostalları aratmayan saklı güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde kentte etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük'e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki manzaralar kartpostalları aratmadı. Ağaçların göle yansıması eşsiz görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki güzellik drone ile havadan da görüntülendi.