Gölcük'te Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı - Son Dakika
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Gölcük'te Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı

01.03.2022 16:57
Gölcük'te Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı

Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) iş birliğinde Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) iş birliğinde Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu'nda, Sıfır Atık Projesi kapsamında materyal dağıtımı ve kütüphane açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Özbay sunum yaparak, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Gölcük'te, Sıfır Atık Projesi konusunda önemli çalışmalara imza atılıyor. Sıfır Atık Projesi ile gelecek nesillere daha güzel bir dünya, daha güzel bir ülke bırakma amacındayız. Bu projeye ve kütüphanenin oluşmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ise projenin ülke ve dünyanın geleceği için çok önemli olduğunu kaydetti.

Projeyle gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakmayı hedeflediklerini vurgulayan Mert, "Biz Sıfır Atık konusunu önemsediğimiz gibi kütüphane konusunu da önemsiyoruz. Öğrencilerimizi her konuda olduğu gibi bilinçlendiriyoruz. Hem kitap sayılarımızı artırmayı hem de artırdığımız kitapları çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza okutarak, onların bilinçlerini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Güney Yılmaz ize Sıfır Atık Projesine eğitimciler olarak çok önem verdiklerini belirtti.

Daha sonra öğrencilere materyal dağıtıldı ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürü Güney Yılmaz da katıldı.

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Kocaeli Üniversitesi, Değirmendere, Hisarcık, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane açıldı - Son Dakika


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