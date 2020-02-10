Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı - Son Dakika

Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.A. ve Ö.Ş., gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmada ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.


Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor
'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük'te silah kaçakçılığına 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]