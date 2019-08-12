Son Dakika Haberleri: Gölcük'te tatilci yoğunluğu
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Gölcük'te tatilci yoğunluğu

8 dakika önce

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor.
Yılın dört mevsiminde binlerce turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Gölcük'e akın etti.
Tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresindeki iskelelerde hatıra fotoğrafı çekerek, bisiklet ve golf arabalarıyla göl turu atarak ve piknik alanlarında mangal yakarak vakit geçirdi.
Düzce'den gelen Erhan Üstünel, vakit buldukça tabiat parkını ziyaret ettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı ziyaretler sebebiyle biraz yorucu geçiyor. Bir günü de kendimize ayırdık. Onda da buraya geldik." dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:47 Kaynak: AA
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