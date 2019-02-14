Gölcük'te Tersane Emeklilerine Tören
2 saat önce
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Gölcük Tersanesi'nden emekli olan 68 işçi için tören gerçekleştirildi.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli
Şubesi tarafından Gölcük
Tersanesi'nden emekli olan 68 işçi için tören gerçekleştirildi.
Sendika binasında düzenlenen törende konuşan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, vatan-millet sevdasıyla çalışan arkadaşların emeklilik kararı almasının zor olduğunu söyledi.
Emeklilere vakitlerini iyi geçirme tavsiyesinde bulunan Yıldız, katılımcılara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından sendika tarafından hazırlanan hediyeler işçilere takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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