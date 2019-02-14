Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Tersane Emeklilerine Tören

Gölcük'te Tersane Emeklilerine Tören

2 saat önce

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Gölcük Tersanesi'nden emekli olan 68 işçi için tören gerçekleştirildi.

Gölcük'te Tersane Emeklilerine Tören, System.String[]
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Gölcük Tersanesi'nden emekli olan 68 işçi için tören gerçekleştirildi.

Sendika binasında düzenlenen törende konuşan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, vatan-millet sevdasıyla çalışan arkadaşların emeklilik kararı almasının zor olduğunu söyledi.

Emeklilere vakitlerini iyi geçirme tavsiyesinde bulunan Yıldız, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sendika tarafından hazırlanan hediyeler işçilere takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Gölcük, Güncel
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