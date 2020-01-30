Gölcük'te toprak kayması elektrik direğini devirdi - Son Dakika
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Gölcük'te toprak kayması elektrik direğini devirdi

6 saat önce

Gölcük ilçesinde toprak kayması nedeniyle elektrik direği devrildi.

Gölcük'te toprak kayması elektrik direğini devirdi, System.String[]

Gölcük ilçesinde toprak kayması nedeniyle elektrik direği devrildi.

Alınan bilgiye göre, Sivritepe TOKİ konutları bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Olayda, bir elektrik direğinin devrilmesinin ardından yola toprak döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Sivritepe TOKİ konutları caddesi mevkisinde güvenlik önlemi alan Gölcük Belediyesi ekipleri, yoldan toprakların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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