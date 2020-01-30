Son Dakika › Güncel › Gölcük'te toprak kayması elektrik direğini devirdi - Son Dakika
Gölcük'te toprak kayması elektrik direğini devirdi
6 saat önce
Gölcük ilçesinde toprak kayması nedeniyle elektrik direği devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Gölcük ilçesinde toprak kayması nedeniyle elektrik direği devrildi.
Alınan bilgiye göre, Sivritepe TOKİ konutları bölgesinde toprak kayması meydana geldi.
Olayda, bir elektrik direğinin devrilmesinin ardından yola toprak döküldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Sivritepe TOKİ konutları caddesi mevkisinde güvenlik önlemi alan Gölcük Belediyesi ekipleri, yoldan toprakların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Son Dakika Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi