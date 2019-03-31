Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gölcük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

54 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 2 yaralandı.

Gölcük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 2 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Halıdere ışıklarında Yasan G. yönetimindeki 34 JTU 73 plakalı hafif ticari araç ile Yalova istikametine giden Osman K. idaresindeki 77 BM 137 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Halıdere, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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