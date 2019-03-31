Gölcük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
54 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 2 yaralandı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesindeki trafik kazasında 2 yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Halıdere
ışıklarında Yasan G. yönetimindeki 34 JTU 73 plakalı hafif ticari araç ile Yalova
istikametine giden Osman K. idaresindeki 77 BM
137 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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