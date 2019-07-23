Son Dakika Haberleri: Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı

51 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Karamürsel istikametinde seyreden Ali Coşkun (59) idaresindeki 67 AJ 813 plakalı ticari araç ile aynı yöndeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 BM 838 plakalı ticari araçla Cumhuriyet Sitesi mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Ali Coşkun ve diğer aracın sürücüsü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Coşkun'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Karamürsel yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Ali Coşkun, Karamürsel, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]