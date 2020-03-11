Gölcük'te vatandaşlardan Yeşil Cami'ye minare talebi - Son Dakika
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Gölcük'te vatandaşlardan Yeşil Cami'ye minare talebi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mahalle sakinleri, camilerine minare yapılmasını istiyor.

Gölcük'te vatandaşlardan Yeşil Cami'ye minare talebi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mahalle sakinleri, camilerine minare yapılmasını istiyor.

Cami dernek başkanı Muhammet Kandemir ve mahalle halkı, Yeni Mahalle 301. Sokak'ta bulunan Yeşil Cami'ye minare yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer yetkililerden yardım istedi.

Yeşil Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhammet Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1950'li yıllarda temeli atılan, 1981'de tamamlanan caminin 600 kişi kapasiteli olduğunu ve maddi yetersizlikten dolayı minarenin yapılamadığını söyledi.

Yeşil Cami'nin, Gölcük'te minaresiz tek cami olduğunu ve minare yapılması için Büyükşehir Belediyesine dilekçe verdiklerini belirten Kandemir, "Bizler Büyükşehirden müjdeli bir haber bekliyoruz. Camimize minare yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kandemir, ayrıca cami girişinde bulunan elektrik direği yüzünden oldukça sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, elektrik direğinin uygun yere konulmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Kara, Turgay Doğan, Mustafa Aysel, İbrahim Ethem Gültekin, İlyas Günaydın ve Salim Cüre de yetkililere seslenerek, minarenin bir an önce yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Tahir Büyükakın, Yeni Mahalle, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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