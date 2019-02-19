Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Yaşlı Kadının Darbedilmesi

Gölcük'te Yaşlı Kadının Darbedilmesi

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Gölcük'te Yaşlı Kadının Darbedilmesi, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi'nde Nazmiye B'nin (84) kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri giren, yaşlı kadını darbederek masa üzerindeki parasını alarak kaçan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaşlı kadını darbeden kişinin "hırsızlık" suçundan 15, "yağma" suçundan 2 kaydı bulunan Burhan Ö. (33) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin olayın ardından Eskişehir'e gittiğini belirledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 Şubat'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden çalındığı bildirilen, M.Ö'ye ait pasaport ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.

Olay

İhsaniye Mahallesi'nde bir kişi, 84 yaşındaki Nazmiye B'nin kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri girmiş, yaşlı kadını darbedip evde ziynet eşyası arayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Nazmiye B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Eskişehir, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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