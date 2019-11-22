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Gölcük'te Yayla Şenliği

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yayla Şenliği düzenlendi.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yayla Şenliği düzenlendi.

Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen ve Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi eski gazi ortaokulu alanında düzenlenen şenlik, renkli görüntülerle başladı.

Şenliğe inekleri, kuzuları ve keçileri ile katılan çiftçiler, kemençe eşliğinde horon oynadı

Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şinasi Dede, yaptığı açıklamada, "İlkini düzenlediğimiz bu şenliğin amacının eski geleneklerimizi yaşatmak, yaylada insanlarımızın vermiş olduğu emeklerine bir katkı sağlamak. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda daha güzel şenliklere ev sahipliği yapacağız." dedi.

Gölcük'te yaylaya çıkan çitçiler, organik peynir, tereyağı ve balı ürettikten sonra soluğu Gölcük Yayla Şenliği'nde aldı.

Yayla şenliğinde Giresun'un yöresel ürünleri de sergileniyor.

Şenlik pazar akşamı sona erecek.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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