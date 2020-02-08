Gölcük'te Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük'te Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Gölcük'te Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği düzenlendi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği" düzenlendi.

Gölcük'te Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği düzenlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Yetim Gülerse Dünya Güler Şenliği" düzenlendi.

Gölcük Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen programda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gölcük İlçe Temsilciliğinden Filiz Yiğit, şenlikle ilgili bilgi verdi.

Yiğit, şunları söyledi:

"Biz bu geceyi, birçok güzel niyetle organize ettik. Çocuk şenliği programımız, bir yardımlaşma ve dayanışma organizasyonudur. Amacımız, projemize sadece finans sağlamak değil. Yardımlaşma ve dayanışmanın ruhunu güçlü olarak ayakta tutmak, ihtiyaç sahibi çocuklara fayda sağlamak. Çünkü dünya çocukları bizim emanetimizdir. Çocuklarımızı mutlu edecek bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Bunu da sizlerin desteklerinizle yaptık."

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada, yardımlaşmak, paylaşmak çok önemli. Allah böyle organizasyonların sayılarını arttırsın. Bu tür organizasyonlara, sonuna kadar hep birlikte destek olalım. Çünkü yaptığınız yardımlar, Müslüman ülkelerde hafızlık adı altında çalışan kuruluşlara gidiyor. Emin ellere gidiyor. Bunu da söylemeden geçemem. Dünyada 1 milyar 700 milyon Müslüman zekatını ve yardımını yaparsa, aç susuz Müslüman kalmaz." dedi.

Daha sonra çocuk mehteran takımı ve çocuk semazen gösterisi yapıldı.

Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası tarafından alınan 2 bisiklet, 4 tablet, 10 uzaktan kumandalı çocuk oyuncak arabası, 8 çocuk oyuncak seti, 2 çocuk oyuncak mutfak seti ve 4 notebook kura çekilişiyle çocuklara hediye edildi.

Programa, Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, İHH İnsani Yardım Vakfı Gölcük Temsilcisi Ahmet Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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