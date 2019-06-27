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Gölcük'te yüksekten düşen 2 kişi yaralandı

55 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki farklı olayda yüksekten düşen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Gölcük'te yüksekten düşen 2 kişi yaralandı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki farklı olayda yüksekten düşen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Gölcük'te meydana gelen 2 farklı yüksekten düşme olayında 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre ilk olay Değirmendere Merkez Mahallesi Müfit Saner Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Saner Caddesi üzerindeki binada ikamet eden Cevdet S.'nin 5 yaşındaki kızı D.S. adlı çocuk, dengesini kaybederek 3 kattan düştü. Durumu fark eden komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı D.S. ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırıldı. D.S. daha sonra hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Değirmendere'de gerçekleşen bir diğer olayda ise bir inşaat firmasında çalışan inşaat Talip B., 1 katta çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı fark eden iş arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Talip B., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri iki olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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