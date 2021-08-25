Gölcük'te 'Yunus Diye' oyununa muhteşem katılım - Son Dakika

Gölcük Anıtpark'ta gerçekleşen programa; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkan Vekili Fikret Ormancıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı ile 7'den 70'e çok sayıda davetli katıldı. Adeta izdihamın yaşandığı etkinlik büyük beğeni toplarken kentin pandemi yasaklarından sonra tiyatroya olan hasreti de gözlerden kaçmadı. Yaklaşık 45 dakika süren programın sonunda protokol tarafından sanatçılara çiçek takdimi yapıldı.

"GÖNÜLDEN SEVMEK VE SEVİLMEK"

Gösterinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Taşdelen konuşmasında " Yunus Emre'nin ölümünün 700. Yılı nedeniyle UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmiştir. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu kapsamda yıl boyunca bir dizi etkinlik planladık.Bunlardan biri de bugün sevgili Gölcüklü çocuklarımızla buluşturduğumuz, Devlet Tiyatrolarımız tarafından yürütülen, 'Yunus Diye' oyunumuz. Gölcük Belediyesi ile birlikte ev sahipliğini üstlendiğimiz bu oyunla çocuklarımıza Yunus'un deyişiyle, Gönülden sevmeyi ve sevilmeyi anlatmaya çalıştık" diyerek katılımcılara teşekkür etti.Kaymakam Karabulut konuşmasında: "Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin önemine dikkat çekerek, " Bugün burada muazzam bir kalabalık var. Böylesi tiyatro ve etkinlikleri özlemişiz. Emeği geçen ve bu organizasyonu düzenleyen kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol, sanatçılar ve çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.