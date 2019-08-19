Gölcük'teki büyük organizasyona sayılı günler kaldı

23-24-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kafkasya Yaz Şenlikleri'nde tam bir coşku ve müzik şöleni yaşanacak. Grup İMERA, Grup Yirmi 7, Afak Meydanlı, Vira Cemal ve 64 kişiden oluşan Gürcü Folklor Ekibi sahne alacak.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Artvin ili, ve ilçeleri Gölcük Derneği, Kocaeli Livaneliler Derneği, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle 23-24-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kafkasya Yaz Şenlikleri'nde tam bir coşku ve müzik şöleni yaşanacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR VE FOLKLOR EKİBİ SAHNE ALACAK

64 kişiden oluşan ve büyük beğeni toplayacak olan Gürcü Folklor Ekibi 23 Ağustos akşamı şenlik kapsamında sahne alacak. Ülke genelinde tanınan ünlü sanatçılar Grup İMERA, Grup Yirmi 7, Afak Meydanlı ve Vira Cemal'de en güzel şarkılarını Gölcük Şevketiye'deki şenliklere katılanlar için söyleyecek. Ayrıca açılacak çeşitli stantlarda, şenliklere ayrı bir renk katacak.

BU BÜYÜK ORGANİZASYONA DAVET

Şenliklerin Kocaeli genelinde çok büyük ilgi çekmesi beklenirken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'de tüm Kocaeli halkını bu büyük organizasyona davet etti ve "Şevketiye Köyümüzde birlik beraberlik içerisinde örnek bir şenliğin yaşanacağına inanıyorum. Herkesi bekliyoruz" dedi.